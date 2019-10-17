2019-10-17T14:45:39+03:00
Общество

На Ямале запущен конкурс на самую экологичную посуду

Подарком победителю станет поездка в арктический регион
Анна Полякова
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На Ямале запущен конкурс на самую экологичную посуду Фото: yanao.ruНа Ямале запущен конкурс на самую экологичную посуду Фото: yanao.ru
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На Ямале стартовал конкурс на лучший дизайн и состав экологичной посуды и упаковки, которая будет использоваться на борту самолётов. Посуда должна соответствовать вариантам и температурным режимам питания на рейсе, включая упаковку для масла и бутылки для безалкогольных напитков.

- Мы живём во время технического прогресса, который во многом облегчает жизнь благодаря новым и полезным изобретениям. Но у этих достижений человечества есть и обратная сторона медали – последствия этого прогресса напрямую сказываются на экологической обстановке окружающей среды во всем мире, - уточняет организатор конкурса – департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО.

Принять участие в нем может любой житель страны или иностранец, достигший 18-ти летнего возраста. Победитель или команда победителей (не больше 2-х человек) в качестве приза получат незабываемое путешествие, которое состоится уже в этом году: поездку на Ямал, в город Салехард, с посещением стойбища коренных народов севера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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