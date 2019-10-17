2019-10-17T14:23:41+03:00
Политика

Главой Ноябрьска вновь стал Алексей Романов

Депутаты проголосовали за него единогласно
Анна Полякова
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Главой Ноябрьска вновь стал Алексей Романов Фото: Администрация НоябрьскаГлавой Ноябрьска вновь стал Алексей Романов Фото: Администрация Ноябрьска
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Главой Ноябрьска сегодня, 17 октября, единогласно избран Алексей Романов. Срок его полномочий составит 5 лет. Он руководил муниципальным образованием с 2016 года.

Напомним, вместе с ним претендовали на кресло мэра заместитель начальника департамента имущественных отношений администрации города Михаил Яковлев и исполнительный директор ООО «Ноябрьская транспортная компания+» Владислав Камыш.

Все кандидаты представили свои программы социально-экономического развития муниципалитета конкурсной комиссии.

- Конкурсная комиссия выбирала из достойных кандидатов. Главная наша цель была - определить из числа заявившихся кандидатов тех, кто максимально готов развивать город, работать на благо его жителей и выполнять задачи, которые ставит перед Ноябрьском губернатор автономного округа, - отметила председатель конкурсной комиссии Ирина Соколова.

В результате главными претендентами стали Алексей Романов и Михаил Яковлев. Окончательное решение вынесли народные избранники. За его кандидатуру проголосовали все 23 присутствующих депутата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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