Главой Ноябрьска вновь стал Алексей Романов
Главой Ноябрьска сегодня, 17 октября, единогласно избран Алексей Романов. Срок его полномочий составит 5 лет. Он руководил муниципальным образованием с 2016 года.
Напомним, вместе с ним претендовали на кресло мэра заместитель начальника департамента имущественных отношений администрации города Михаил Яковлев и исполнительный директор ООО «Ноябрьская транспортная компания+» Владислав Камыш.
Все кандидаты представили свои программы социально-экономического развития муниципалитета конкурсной комиссии.
- Конкурсная комиссия выбирала из достойных кандидатов. Главная наша цель была - определить из числа заявившихся кандидатов тех, кто максимально готов развивать город, работать на благо его жителей и выполнять задачи, которые ставит перед Ноябрьском губернатор автономного округа, - отметила председатель конкурсной комиссии Ирина Соколова.
В результате главными претендентами стали Алексей Романов и Михаил Яковлев. Окончательное решение вынесли народные избранники. За его кандидатуру проголосовали все 23 присутствующих депутата.
ИСТОЧНИК KP.RU