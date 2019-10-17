В Новом Уренгое объявили конкурс на лучшее оформление новогоднего окна

СЕГОДНЯ 13:50 2019-10-17T13:51:23+03:00

Ограничений в использовании материалов и сюжетов нет

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В Новом Уренгое вновь пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление окон в жилых домах. За возрождение всеми любимой традиции горожане проголосовали на портале «Живем на Севере».

Заявки для участия будут приниматься со 2 по 18 декабря 2019 года в Управлении градостроительства и архитектуры администрации города. К заявке необходимо приложить фотографии окна, выполненные со стороны улицы.

Нет никаких ограничений в использовании материалов и сюжетов, пояснили в администрации города. Можно разрисовать окно красками или вырезать снежинки из бумаги, пустить в ход гирлянды и мишуру, разместить на подоконнике фигурки сказочных персонажей или создать инсталляцию зимнего леса, единственное условие – тематика должна быть новогодней. Приветствуется световое оформление и использование сказочных персонажей.

Комиссия осмотрит окна всех участников конкурса с 19 по 24 декабря. Накануне Нового года будут подведены итоги.

ИСТОЧНИК KP.RU