Ямальский омбудсмен проконсультировал таркосалинских родителей
Уполномоченный по правам ребёнка в ЯНАО Данило Трубицын провёл в Тарко-Сале личный приём жителей Пуровского района.
На такие встречи чаще всего приходят с вопросами об улучшении жилищных условий детей, заметил омбудсмен. Люди не всегда знают, как правильно воспользоваться льготами. Уполномоченный дал пуровчанам юридические консультации и разъяснил порядок обращения в органы местного самоуправления, сообщает администрация Пуровского района.
Данило Трубицын отметил, что жители много пишут о своих проблемах в социальных сетях, однако личный приём все же наиболее эффективен. Увидев и услышав человека, лучше понимаешь суть его проблемы.
- Чтобы решить его проблему, надо в ней досконально разобраться. Если есть вопрос о получении жилья, нужно посмотреть, обращался человек или нет, какие варианты ему предлагались. Должны быть ответы от всех органов власти, чтобы понять, кто прав, кто нет, на что человек имеет право и как ему помочь на самом деле, - отметил уполномоченный по правам ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU