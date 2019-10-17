Ямальский омбудсмен проконсультировал таркосалинских родителей

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-17T13:31:38+03:00

Он отметил, что люди не всегда знают, как правильно воспользоваться льготами

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный по правам ребёнка в ЯНАО Данило Трубицын провёл в Тарко-Сале личный приём жителей Пуровского района.

На такие встречи чаще всего приходят с вопросами об улучшении жилищных условий детей, заметил омбудсмен. Люди не всегда знают, как правильно воспользоваться льготами. Уполномоченный дал пуровчанам юридические консультации и разъяснил порядок обращения в органы местного самоуправления, сообщает администрация Пуровского района.

Данило Трубицын отметил, что жители много пишут о своих проблемах в социальных сетях, однако личный приём все же наиболее эффективен. Увидев и услышав человека, лучше понимаешь суть его проблемы.

- Чтобы решить его проблему, надо в ней досконально разобраться. Если есть вопрос о получении жилья, нужно посмотреть, обращался человек или нет, какие варианты ему предлагались. Должны быть ответы от всех органов власти, чтобы понять, кто прав, кто нет, на что человек имеет право и как ему помочь на самом деле, - отметил уполномоченный по правам ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU