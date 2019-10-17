2019-10-17T13:17:22+03:00
Общество

Ямальцы отправили в Иркутск более 720 кг вещей для пострадавших от наводнения

Активнее всех проявили себя жители Ноябрьска, Нового Уренгоя и Пуровского района
Анна Полякова
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Ямальцы отправили в Иркутск более 720 кг вещей для пострадавших от наводнения Фото: пресс-служба УФПС ЯНАО АО «Почта России»Ямальцы отправили в Иркутск более 720 кг вещей для пострадавших от наводнения Фото: пресс-служба УФПС ЯНАО АО «Почта России»
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Более 720 кг гуманитарной помощи собрали ямальцы для пострадавших от разрушительного наводнения жителей Иркутской области. Большинство посылок почтовики уже доставили.

С начала гуманитарной акции северяне отправили более 100 посылок. Среди городов, жители которых отправили наибольшее количество посылок, Ноябрьск и мкр. Вынгапуровский – порядка 300 кг, Новый Уренгой - порядка 220 кг, а также Пуровский район отправил порядка 75 кг. В посылках направляют в первую очередь средства личной гигиены и нескоропортящиеся продукты питания.

Средний вес гуманитарной посылки составил порядка 7,5 кг. Между тем, прием посылок продолжается, сообщают ямальские почтовики.

Гуманитарная помощь доставляется бесплатно. Принимаются средства личной гигиены, моющие и дезинфицирующие средства, постельные принадлежности, одежда и обувь, нескоропортящиеся продукты питания, мобильные телефоны. При этом уточняется, что отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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