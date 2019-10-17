СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-17T13:00:33+03:00

В Новом Уренгое могут внедрить выборное меню в детсадах и школах Фото: newurengoy.ru

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В Новом Уренгое прошли рейды рабочей группы в рамках реализации регионального проекта «Здоровое питание». Контролеры оценили качество организации завтраков в образовательных организациях.

Рабочая группа посетила школы № 4, 7, «Земля родная», «Прогимназию «Центр детства», детский сад «Олененок». Проверяющие пообщались с детьми и педагогами, побывали в пищеблоках, провели контрольное взвешивание блюд.

Выяснилось, что завтраки аппетитно выглядели и вкусно были приготовлены. Тем не менее, не все дети поели хорошо. Многие не любят творог, не едят печень, свёклу. А вот булочки, как всегда, были нарасхват.

Контролеры сделали вывод, что родителям нужно позаботиться о том, чтобы научить детей есть правильную и сбалансированную пищу, прививать подрастающему поколению культуру питания.

Члены рабочей группы рекомендовали администрациям учреждений рассмотреть возможность внедрения выборного меню на завтрак, сообщает информационно-аналитическое управление Нового Уренгоя.

ИСТОЧНИК KP.RU