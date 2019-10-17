Фронтовые письма ямальцев станут частью «Дороги памяти»

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-17T12:45:20+03:00

Жители региона смогут передать копии заветных «треугольников» в военный комиссариат городов Ноябрьск и Муравленко

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Ямальцы примут участие в историческом проекте «Дорога памяти». Жители региона смогут передать копии фронтовых писем участников Великой Отечественной войны в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти» Главного Храма Вооруженных Сил. Военный комиссариат городов Ноябрьск и Муравленко ЯНАО собирает снимки заветных «треугольников», хранящихся в домашних архивах.

Напомним, проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны РФ для увековечения памяти погибших при защите Отечества. «Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой отечественной войны.

Крупнейший памятник с именами и портретами героев войны появится на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил России.

К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков.

Предстоит огромная работа по переносу единой базы данных об участниках Великой Отечественной войны на крупнейший мемориал войны. И что, немаловажно, необходимо провести поиск и соотнесение фотоматериалов об участниках войны.

ИСТОЧНИК KP.RU