Фронтовые письма ямальцев станут частью «Дороги памяти»
Ямальцы примут участие в историческом проекте «Дорога памяти». Жители региона смогут передать копии фронтовых писем участников Великой Отечественной войны в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти» Главного Храма Вооруженных Сил. Военный комиссариат городов Ноябрьск и Муравленко ЯНАО собирает снимки заветных «треугольников», хранящихся в домашних архивах.
Напомним, проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны РФ для увековечения памяти погибших при защите Отечества. «Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой отечественной войны.
Крупнейший памятник с именами и портретами героев войны появится на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил России.
К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков.
Предстоит огромная работа по переносу единой базы данных об участниках Великой Отечественной войны на крупнейший мемориал войны. И что, немаловажно, необходимо провести поиск и соотнесение фотоматериалов об участниках войны.
ИСТОЧНИК KP.RU