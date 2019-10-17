2019-10-17T12:10:21+03:00
Общество

В Тазовском отметят День призывника

В преддверии праздника состоится конкурсная программа для новобранцев
Анна Полякова
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В Тазовском отметят День призывника Фото: yanao.ruВ Тазовском отметят День призывника Фото: yanao.ru
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Первого ноября в Тазовском пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню призывника. В адрес новобранцев прозвучат слова напутствия и поддержки от родителей, главы Тазовского района и военного комиссара.

Вечером состоится церемония возложения цветов к Мемориальному комплексу воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне, а затем к художественной композиции «Журавли».

В районном Доме культуры пройдут торжественные проводы будущих защитников Родины в армию и концертная программа. Гостей праздника ждут патриотические выступления творческих коллективов района.

Как сообщили в администрации Тазовского района, в преддверии праздника состоится конкурсная программа для новобранцев и соревнования по настольному теннису, в Находке пройдет фотовыставка о земляках-солдатах и развлекательная программа, в Антипаюте - конкурсы для «бравых солдат», а в Гыде – танцевальное мероприятие для призывников.

Также в рамках торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню призывника, в школах района пройдут классные часы на патриотическую тему, фотовыставка о солдатской службе, соревнования по разборке автоматов, военно-спортивная эстафета, конкурс сочинений и рисунков, а также встреча с представителями военного комиссариата.

Напомним, осенняя призывная кампания стартовала 1 октября по всей стране. В этом году в армию призовут порядка 40 тазовских новобранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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