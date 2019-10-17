Таркосалинской молодежи актеры рассказали о ВИЧ

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-17T11:44:46+03:00

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Медработники Таркосалинской районной больницы совместно со специалистами окружного СПИД-центра из Ноябрьска провели профилактическую акцию в необычном формате. Участниками мероприятия в Тарок-Сале стали педагоги и старшеклассники, сообщает администрация Пуровского района.

Поводом для проведения мероприятия послужил приезд ноябрьского театра. Труппа, в составе которой не только профессиональные актеры, но и любители, представила зрителям музыкальную постановку «О людях, для людей». Спектакль направлен на профилактику наркомании и заражения ВИЧ.

Важные акценты, которые уяснил для себя каждый зритель, - жизнь - это благо, которое дается человеку лишь однажды и то, каким станет наше будущее, зависит только от нас. Актуальная тема и проникновенная игра актеров никого не оставила равнодушным.

После спектакля желающие прошли экспресс-тестирование. Всего свой ВИЧ-статус узнали 30 человек. Результат анализа через 10 минут сообщался каждому участнику акции строго конфиденциально.

Напомним, сдать кровь на ВИЧ без согласия родителей имеют право граждане России в возрасте старше 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU