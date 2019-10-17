2019-10-17T11:26:55+03:00
Общество

На новый маршрут Салехард – Зеленый Яр запустили воздушные подушки

Судно будет перевозить пассажиров два раза в неделю
Анна Полякова
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На новый маршрут Салехард – Зеленый Яр запустили воздушные подушки Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа новый маршрут Салехард – Зеленый Яр запустили воздушные подушки Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На Ямале открыт новый круглогодичный межмуниципальный речной маршрут Салехард –Зеленый Яр по льготному тарифу, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Ориентировочное время в пути — полтора часа.

На первом рейсе в поселок отправили продукты питания для единственного магазина. На борт судна на воздушной подушке погрузили 100 булок хлеба и молоко. Такого количества запасов хватит до следующей поездки.

Кроме того, во время первого рейса была поставлена задача - оценить сложность маршрута, который составляет 53 км по реке Полуй. Подушка будет перевозить пассажиров два раза в неделю: по вторникам и субботам.

Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

- Расписание может измениться, будем исходить потребностей жителей Приуралья, - пояснили в региональном ведомстве.

Напомним, суда на воздушной подушке «Нептун - 23» приобретались для работы в межсезонье на переправе Салехард – Лабытнанги. В связи с этим чуть позже, период ледостава и ледохода, для перевозки пассажиров и груза «подушки» будут работать между двух берегов реки.

Стоимость билета для взрослого – 500 рублей, для ребенка – 250 рублей, багаж оплачивается отдельно – 50 руб. за килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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