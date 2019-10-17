Больница Тарко-Сале получила первый спецавтомобиль для пострадавших в ДТП
В Тарко-Салинской центральной районной больнице появился новый автомобиль скорой медицинской помощи класса «С». Спецмашина оснащена необходимым передовым оборудованием для оказания неотложной помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
Как сообщили в правительстве ЯНАО, автомобиль приобретён для повышения качества медицинских услуг в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Такие же автомобили скорой помощи появятся в медучреждениях ещё четырёх муниципалитетов Ямала до конца года.
ИСТОЧНИК KP.RU