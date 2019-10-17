СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-17T10:10:20+03:00

Больница Тарко-Сале получила первый спецавтомобиль для пострадавших в ДТП Фото: yanao.ru

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В Тарко-Салинской центральной районной больнице появился новый автомобиль скорой медицинской помощи класса «С». Спецмашина оснащена необходимым передовым оборудованием для оказания неотложной помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, автомобиль приобретён для повышения качества медицинских услуг в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Такие же автомобили скорой помощи появятся в медучреждениях ещё четырёх муниципалитетов Ямала до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU