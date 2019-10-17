В Муравленко начали строить новый ЗАГС

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-17T09:45:15+03:00

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В Муравленко приступили к возведению нового здания ЗАГСа. Старому уже 30 лет. При этом здание, где сейчас встречают новобрачных и выдают первый в жизни документ новорожденным, изначально по проекту было складом сыпучих материалов. Потом его приспособили под нужды города.

Проект нового здания ЗАГС для Муравленко одобрен, средства на строительство выделил округ в рамках Адресной инвестиционной программы. Подрядчик уже начал забивать свайное поле. Новый ЗАГС планируют достроить до конца следующего года.

С проверкой на строящемся объекте побывали специалисты управления Государственного надзора ЯНАО, чтобы убедиться, что строительство идёт по плану и в полном соответствии с представленной проектной документацией.

- Арктическая зона – это особые условия для ведения строительства. Специалистами службы Госстройнадзора проводятся плановые проверки и по строящемуся ЗАГСу в Муравленко. Сейчас в приоритете – соблюдение сроков исполнения работ и качество свайного поля, на котором будет «расти» новое здание, – пояснил руководитель управления Госстройнадзора ЯНАО Павел Кузнецов.

Здания нынешнего ЗАГСа, которое находится рядом со сквером Победы, после реконструкции станет музеем Боевой славы.

ИСТОЧНИК KP.RU