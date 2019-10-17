Салехардец, изнасиловавший беременную избранницу брата, получил срок

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-17T09:36:28+03:00

Его отправили на 3 с половиной года в исправительную колонию общего режима

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В Салехарде 30-летнему насильнику зачитали приговор. Его признали виновным в преступлении, которое он совершил 16 августа 2019 года. Тогда он приехал в состоянии алкогольного опьянения в гости к брату. Не обнаружив его дома, он предложил его беременной сожительнице интим.

Гость прекрасно знал, что женщина в положении, однако это обстоятельство его не остановило, как и категоричный ее отказ. Мужчина набросился на беззащитную хозяйку и изнасиловал ее.

- В ходе предварительного следствия и в судебном процессе осужденный полностью признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

Суда назначил ему наказание в виде 3,6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU