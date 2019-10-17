В Ноябрьске может появиться бассейн для особенных детей

СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-17T09:19:50+03:00

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В Ноябрьске состоялась встреча родителей особенных детей, представителей общественной организации инвалидов с исполняющим полномочия главы администрации Алексеем Романовым.

- На часть вопросов ответили сразу, но остались и те, что требуют проработки. Мы их обязательно рассмотрим и дадим ответ, - отметил градоначальник.

Поступило и немало предложений. Среди них появление специализированного бассейна с тренерами, которые смогут заниматься с детьми. Для многих - это одно из направлений реабилитации, которого очень не хватает городу, пояснили в администрации города.

Соответствующие поручения уже даны для решения этого вопроса. Также обозначена проблема новых помещений для общественных организаций, занимающихся вопросами особенных людей.

- Очень хочется, чтобы и «Солнечный круг» и общественной организации инвалидов вели свою деятельность в достойных условиях. А пока решили проблему с проездом к зданию, где они сейчас располагаются, - пишет на своей странице в Инстаграм Алексей Романов.

ИСТОЧНИК KP.RU