2019-10-17T09:08:12+03:00
Общество

Ямальскую ягоду будут поставлять в Карелию

Компания по заготовке дикоросов облюбовала дары тундры
Анна Полякова
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Ямальскую ягоду будут поставлять в Карелию Фото: mo-yamal.ruЯмальскую ягоду будут поставлять в Карелию Фото: mo-yamal.ru
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Предпринимательница из Ямальского района Евгения Вануйто участвовала в поездке делегации ЯНАО в Карелию. Гостей встречали представители компании по заготовке дикоросов.

Стороны поделились опытом и организацией работы по сбору ягод. После этого состоялись выездные мероприятия на производственные участки и в «поле», где гости смогли ознакомиться с процессом и методами заготовки.

В результате по итогам поездки Евгения Вануйто заключила с компанией контракт на поставку десяти тонн ямальской ягоды, собранной в этом году, сообщает пресс-служба администрации Ямальского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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