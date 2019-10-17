Ямальскую ягоду будут поставлять в Карелию

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-17T09:08:12+03:00

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Предпринимательница из Ямальского района Евгения Вануйто участвовала в поездке делегации ЯНАО в Карелию. Гостей встречали представители компании по заготовке дикоросов.

Стороны поделились опытом и организацией работы по сбору ягод. После этого состоялись выездные мероприятия на производственные участки и в «поле», где гости смогли ознакомиться с процессом и методами заготовки.

В результате по итогам поездки Евгения Вануйто заключила с компанией контракт на поставку десяти тонн ямальской ягоды, собранной в этом году, сообщает пресс-служба администрации Ямальского района.

ИСТОЧНИК KP.RU