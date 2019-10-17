В Ноябрьске трое кандидатов претендуют на кресло мэра
Сегодня, 17 октября, в Ноябрьске выберут главу администрации города. На пост мэра претендуют три кандидата: заместитель начальника департамента имущественных отношений администрации города Михаил Яковлев, исполнительный директор ООО «Ноябрьская транспортная компания+» Владислав Камыш и временно исполняющий полномочия главы администрации Алексей Романов, который выставил свою кандидатуру в последним.
Все претенденты представят свои программы социально-экономического развития муниципалитета конкурсной комиссии, которая проведет собеседование с каждым из них и выберет двоих кандидатов. Далее руководителя администрации определят депутаты Гордумы. Они выберут имя главы города голосованием.
ИСТОЧНИК KP.RU