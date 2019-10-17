2019-10-17T08:49:09+03:00
Общество

В Ноябрьске трое кандидатов претендуют на кресло мэра

Претенденты представят свои программы развития муниципалитета
Анна Полякова
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В Ноябрьске трое кандидатов претендуют на кресло мэра Фото: admnoyabrsk.ruВ Ноябрьске трое кандидатов претендуют на кресло мэра Фото: admnoyabrsk.ru
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Сегодня, 17 октября, в Ноябрьске выберут главу администрации города. На пост мэра претендуют три кандидата: заместитель начальника департамента имущественных отношений администрации города Михаил Яковлев, исполнительный директор ООО «Ноябрьская транспортная компания+» Владислав Камыш и временно исполняющий полномочия главы администрации Алексей Романов, который выставил свою кандидатуру в последним.

Все претенденты представят свои программы социально-экономического развития муниципалитета конкурсной комиссии, которая проведет собеседование с каждым из них и выберет двоих кандидатов. Далее руководителя администрации определят депутаты Гордумы. Они выберут имя главы города голосованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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