2019-10-17T08:31:09+03:00
Общество

В Салехарде состоится парад собак всех пород

Четвероногих без ветеринарного паспорта на мероприятие не пустят
Анна Полякова
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В Салехарде состоится парад собак всех пород Фото: pixabay.comВ Салехарде состоится парад собак всех пород Фото: pixabay.com
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Собаки любых пород смогут принять участие в шествии четвероногих друзей, которое состоится 26 октября на территории возле здания Музейно-выставочного комплекса имени И. Шемановского.

Парад собак приурочен к открытию мероприятия «Собачьи каникулы» и даст возможность хозяевам на собственном примере продемонстрировать ответственное отношение к домашним животным и пообщаться с единомышленниками.

Как сообщили сотрудники МВК, принять участие в параде сможет каждый желающий, для этого достаточно отправить письмо на почту главного музея Ямала до 25 октября, указав в письме кличку собаки, породу, фамилию, имя и отчество хозяина, контактный телефон.

Также уточняется, что в день мероприятия необходимо взять с собой ветеринарный паспорт и пройти регистрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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