В Салехарде состоится парад собак всех пород
Собаки любых пород смогут принять участие в шествии четвероногих друзей, которое состоится 26 октября на территории возле здания Музейно-выставочного комплекса имени И. Шемановского.
Парад собак приурочен к открытию мероприятия «Собачьи каникулы» и даст возможность хозяевам на собственном примере продемонстрировать ответственное отношение к домашним животным и пообщаться с единомышленниками.
Как сообщили сотрудники МВК, принять участие в параде сможет каждый желающий, для этого достаточно отправить письмо на почту главного музея Ямала до 25 октября, указав в письме кличку собаки, породу, фамилию, имя и отчество хозяина, контактный телефон.
Также уточняется, что в день мероприятия необходимо взять с собой ветеринарный паспорт и пройти регистрацию.
ИСТОЧНИК KP.RU