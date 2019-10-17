2019-10-17T07:16:22+03:00
Общество

В детской поликлинике Ноябрьска разделили поток больных на период вспышки ОРВИ

На период вспышки ОРВИ открыли второй вход в здание
Анна Полякова
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В детской поликлинике Ноябрьска разделили поток больных на период вспышки ОРВИ Фото: Администрация НоябрьскаВ детской поликлинике Ноябрьска разделили поток больных на период вспышки ОРВИ Фото: Администрация Ноябрьска
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В детской поликлинике Ноябрьска теперь работают два входа – для здоровых детей – зеленый, а для болеющих – красный. Благодаря разделению потоков контакт здоровых и заболевших детей в медучреждении сведен к минимуму, а значит, удастся предотвратить распространение инфекции в период распространения гриппом и ОРВИ в стенах лечебного учреждения, считает руководство НЦГБ.

Специальный вход для юных пациентов с симптомами ОРВИ ведет в крыло здания, где педиатры ведут первичный прием. Здоровые дети, пришедшие на прививку либо за справками, заходят в поликлинику через отдельную дверь, помеченную зеленой табличкой «Вход для здоровых детей», и принимаются специалистами в другом блоке.

В холле работает администратор, который сам найдет карту и отнесет ее врачу. Кроме того, в этом же блоке есть свой терминал для электронной записи к специалистам.

Главный врач НЦГБ Олег Шалаев отмечает, что благодаря такой реорганизации родители будут чувствовать себя спокойнее и комфортнее, а процент заболевших детишек начнет неуклонно снижаться.

Кроме того, в Центральной детской поликлинике установлены новые игровые зоны для малышей, а в ближайшее время появится удобная навигация по зданию и будет обновлено оборудование регистратуры, сообщает администрация Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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