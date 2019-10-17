Ямал на Всероссийском форуме по общественному здоровью поделился опытом

СЕГОДНЯ 06:31 2019-10-17T06:31:41+03:00

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На площадке Московской школы управления «Сколково» в обсуждении вопросов укрепления здоровья нации участвовали ямальские профилактологи.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, ведущие специалисты минздрава, профильных департаментов, научных центров, медицинских и общественных организаций, волонтёры обменивались опытом.

В рамках форума ямальский метод сохранения общественного здоровья представил главный внештатный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения ЯНАО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Он отметил, что для повышения эффективности необходима четкая преемственность между системами детской и взрослой профилактики.

Он также предложил собравшимся 4М-платформу работы центров общественного здоровья. Согласно ей, необходимо соблюдать принципы мобильности, медийности, массовости и мультиплатформенности. Он пояснил, что координационный совет по межведомственному взаимодействию при Правительстве/главе субъекта или муниципального района во многом определяет успешность работы по укреплению общественного здоровья.

В ходе панельной сессии «Продвижение ЗОЖ на Крайнем Севере и Дальнем Востоке» коллеги из Бурятии и Якутии обменялись с ямальцами опытом новых практик и рассказали об актуальных вопросах профилактической медицины в Арктике.

Всего на форуме прошло более 40 панельных дискуссий. На площадках собрались более полутора тысяч человек. Специалисты обсудили вопросы внедрения корпоративных программ, «бережливых поликлиник», культуру здорового питания, психологию общественного здоровья, роль школы, влияние соцсетей на формирование здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU