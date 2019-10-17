2019-10-17T05:35:26+03:00
Общество

Погода на Ямале 17 октября: на всей территории региона минусовые температуры

Местами пройдет снег
Анна Полякова
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Погода на Ямале 17 октября: на всей территории региона минусовые температуры Фото: pixabay.comПогода на Ямале 17 октября: на всей территории региона минусовые температуры Фото: pixabay.com
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В четверг, 17 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде дневной максимум – ноль градусов, переменная облачность. Снег пройдет только утром. Ветер – северный 5 м/с.

В Ноябрьске -3 градуса, пасмурно, периодически - снег. Ветер – северный 7 м/с.

В Новом Уренгое -3 градуса, пасмурно, но без осадков. Северный ветер будет дуть со скорость 9 м/с.

В Надыме -1 градус, пасмурно, ожидается снег. Ветер – северный 6 м/с.

В Губкинском - 4 градуса, пасмурно, ближе к ночи пойдет снег. Ветер – северный 8 м/с.

В Тарко-Сале -4 градуса, пасмурно, без осадков. Северный ветер 7 м/с.

В Муравленко -3 градуса, пасмурно, осадки не ожидаются. Ветер северный 7 м/с.

В Лабытнанги -1 градус, солнечно, без осадков. Ветер северный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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