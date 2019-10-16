2019-10-16T16:11:38+03:00
Общество

В Салехарде горе-мать задолжала ребенку 47 тысяч рублей

Алиментщице-должнице судебные приставы "подсказали" путь исправления
Анна Полякова
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В Салехарде алиментщице-должнице судебные приставы "подсказали" путь исправления Фото: r89.fssprus.ruВ Салехарде алиментщице-должнице судебные приставы "подсказали" путь исправления Фото: r89.fssprus.ru
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В Салехарде встать на путь исправления должнице по алиментам помогли судебные приставы. 39-летняя женщина длительное время уклонялась от назначенных судом ежемесячных денежных выплат на содержание сына.

Исполнительное производство о взыскании алиментов было возбуждено в январе 2018 года. За это время она задолжала своему ребенку более 47 тысяч рублей.

- В территориальном отделе Управления с мамашей провели беседу о моральных аспектах неуплаты алиментных платежей и негативных последствиях применения мер принудительного исполнения, которые применяются к должнику, - сообщает УФССП России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В результате на нее завели административное дело. Наказанием для нее стали 40 часов обязательных работ.

После этого мать решила исправить собственные ошибки. В настоящее время должница официально трудоустроилась на городском предприятии и принимает все меры для полного погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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