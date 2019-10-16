2019-10-16T15:38:27+03:00
Общество

Ямал впервые станет участником Всеобщего музыкального диктанта

Участники прослушают музыкальный отрывок и запишут услышанный материал
Анна Полякова
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Ямал впервые примет участие во Всеобщем музыкальном диктанте Фото: yanao.ruЯмал впервые примет участие во Всеобщем музыкальном диктанте Фото: yanao.ru
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На Ямале впервые пройдет пройдёт Международная просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант». Регион станет участником мероприятия в предстоящую субботу, 19 октября. Третья акция проводится на 98 региональных площадках в 67 городах страны.

В арктическом регионе диктант пройдет в Лабытнанги и Ноябрьске. Участники прослушают авторский музыкальный отрывок в исполнении опытного педагога и запишут услышанный материал. В этом году авторами сочинения для диктантов стали композиторы Виталий Алеев и Святослав Оводов.

В программе – 10 диктантов, адаптированных под разные уровни сложности. Проверять работы участников будут педагоги по сольфеджио и теории музыки, сообщает правительство ЯНАО.

Отметим, организатором Всеобщего музыкального диктанта выступает Студенческий совет Российской академии музыки им. Гнесиных. В 2019 году проект реализуется при грантовой поддержке Росмолодёжи и Минкультуры России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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