2019-10-16T15:09:39+03:00
Общество

Надымчане в поджоге пятиэтажки подозревают детей

Во время ЧП выгорел подъезд
Анна Полякова
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Надымчане в поджоге пятиэтажки подозревают детей Фото: группа vk.com "Злой и добрый надымчанин"Надымчане в поджоге пятиэтажки подозревают детей Фото: группа vk.com "Злой и добрый надымчанин"
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Надымчане пытаются выяснить, из-за чего сгорел подъезд в пятиэтажном жилом доме на улице Набережная. ЧП произошло 15 октября. Сообщение о пожаре поступило в 10:55 местного времени.

Как сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО, в 11:18 пожар был ликвидирован. В ликвидации пожара были задействованы 11 человек личного состава, в распоряжении которых было четыре единицы спецтехники МЧС.

Огнем повреждена отделка стен подъезда и двери тамбура, закопчены стены и потолок лестничной клетки всего подъезда. Кроме того, жара огня не выдержали два велосипеда и самокат.

Причина пожара и ущерб еще устанавливаются. Однако по версии местных жителей, пожар возник не случайно.

«Двое несовершеннолетних подожгли подъезд», - с уверенностью заявляет подписчик местного сообщества в социальной сети. При этом собеседники не возражают ему, а в споре пытаются решить, кого же наказывать - детей или родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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