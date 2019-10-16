СЕГОДНЯ 14:48 2019-10-16T14:48:27+03:00

Ямальцы завоевали «золото» и «серебро» чемпионата мира среди ветеранов по пауэрлифтингу Фото: yanao.ru

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Ямальцы выиграли три медали на чемпионате мира среди ветеранов по пауэрлифтингу. Состязания проходили в южноафриканском городе Почефструме. Все победители – жители Нового Уренгоя, сообщает правительство ЯНАО.

Два «золота» завоевали заслуженный мастер спорта России Константин Павлов в категории 59 кг и мастер спорта России Максим Пикалюк в категории 105 кг. Мастер спорта России Евгений Степанов получил «серебро» в категории 74 кг.

В Новом Уренгое – одна из сильнейших на Ямале команд по пауэрлифтингу среди ветеранов. Спортсмены не раз возвращались домой с медалями чемпионатов мира и Европы. По итогам первенства России среди ветеранов по пауэрлифтингу, который проходил в марте этого года команда ЯНАО в возрастной категории 50-59 лет и 70+ и старше заняла первое место.

Тренирует команду заслуженный чемпион по пауэрлифтингу 45-ти летний Константин Павлов. Спортсмен установил 12 мировых, 22 европейских и порядка 80 российских рекордов. Единственный атлет из России, который входит в галерею Славы международной федерации пауэрлифтинга (Канада).

ИСТОЧНИК KP.RU