2019-10-16T14:40:31+03:00
Общество

В Ноябрьске ждут резкое похолодание и усиление ветра

Водителей и пешеходов просят быть аккуратнее на дорогах
Анна Полякова
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В Ноябрьске ждут резкое похолодание и усиление ветра Фото: pixabay.comВ Ноябрьске ждут резкое похолодание и усиление ветра Фото: pixabay.com
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Жителей Ноябрьска предупреждают о резком изменении погоды. Администрация города опубликовала в соцсети «ВКонтакте» на официальной страничке сообщение со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу об ухудшении погодных условий.

В информации говорится, что сегодня, 16 октября, в Ноябрьске ожидается снижение температуры воздуха до отрицательных отметок. На дорогах прогнозируется налипание мокрого снега.

Кроме того, уточняется, что с 20-00 ожидается усиление северного ветра порывами до 16 м/с. Водителей и пешеходов просят быть аккуратнее на дорогах.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды приостановлена работа паромной переправы через Обь. Перевозкой пассажиров занялись вертолеты. Улучшение погодных условий в ближайшее время не предвидится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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