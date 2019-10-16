В Ноябрьске ждут резкое похолодание и усиление ветра
Жителей Ноябрьска предупреждают о резком изменении погоды. Администрация города опубликовала в соцсети «ВКонтакте» на официальной страничке сообщение со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу об ухудшении погодных условий.
В информации говорится, что сегодня, 16 октября, в Ноябрьске ожидается снижение температуры воздуха до отрицательных отметок. На дорогах прогнозируется налипание мокрого снега.
Кроме того, уточняется, что с 20-00 ожидается усиление северного ветра порывами до 16 м/с. Водителей и пешеходов просят быть аккуратнее на дорогах.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды приостановлена работа паромной переправы через Обь. Перевозкой пассажиров занялись вертолеты. Улучшение погодных условий в ближайшее время не предвидится.
ИСТОЧНИК KP.RU