2019-10-16T14:27:11+03:00
Общество

Глава Лабытнагнги провела первое торжественное мероприятие в своей должности

35 семей получили господдержку и станут обладателями квартир
Анна Полякова
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Глава Лабытнагнги провела первое торжественное мероприятие в своей должности Фото: lbt.yanao.ruГлава Лабытнагнги провела первое торжественное мероприятие в своей должности Фото: lbt.yanao.ru
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Первым торжественным мероприятием, которое провела глава Лабытнагнги Марина Трескова после избрания ее градоначальницей, стало вручение жилищных сертификатов.

35 семей получили господдержку и станут обладателями квартир. Среди главных участников события 15 молодых семей, которым вручены свидетельства о праве на получение соцвыплаты. Среди них одна многодетная семья, в составе которой пятеро несовершеннолетних детей. Четыре семьи воспитывают детей с особенностями в развитии. Все они получают стопроцентную финансовую поддержку от расчётной стоимости жилья.

Сегодня семь лабытнангских семей, где возраст родителей достиг 36 лет, вновь получили возможность воспользоваться господдержкой. Соцвыплаты они смогут направить на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам.

В 2018 году был дан старт расселению балков. В результате 65 семей приобрели в собственность благоустроенные квартиры. Расселено 53 балка. Теперь помощь в решении жилищных вопросов оказывается жителям, зарегистрированным в строениях до 1 января 2012 года, имеющим гражданство РФ, воспитывающим детей.

Сегодня, 16 октября, глава города вручила первые 15 свидетельств о праве на получение социальной выплаты жителям балков, сообщили в администрации Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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