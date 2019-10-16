В Тазовском начинающие предприниматели получат 4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:57 2019-10-16T13:58:25+03:00

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Восемь тазовских предпринимателей получат инвестиции для создания своего бизнеса. В 2019 году начинающие предприниматели получат финансовую поддержку на сумму порядка 4 млн рублей, сообщили в администрации Тазовского района.

Полмиллиона рублей получит начинающий предприниматель на создание мастерской по производству кованых изделий – металлических сейфов, изгородей, стальных дверей. Полученные средства предприниматель направит на возведение модульного здания мастерской и приобретение станков и оборудования.

Еще один обладатель полумиллиона рублей займется изготовлением государственных регистрационных знаков для транспортных средств. Средства гранта пойдут на закупку гидравлического пресса и станка горячего тиснения. По прогнозам бизнесмена, такая услуга станет особенно востребованной с начала следующего года, когда начнет действовать новый порядок получения госномеров.

Такую же сумму на развитие бизнеса получит местная жительница на создание многопрофильного фотоцентра, который включает в себя компактную фотостудию с интерьерными локациями, фотосалон и бьюти-кабинет.

Среди проектов, также признанных экономически эффективными - швейная мастерская, кафе, приют для бездомных животных, SPA-салон и салон перманентного макияжа.

Напомним, что программа поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Тазовском районе действует с 2008 года.

ИСТОЧНИК KP.RU