2019-10-16T13:58:25+03:00
Экономика

В Тазовском начинающие предприниматели получат 4 миллиона рублей

Восемь проектов признали экономически эффективными
Анна Полякова
Поделиться:
В Тазовском начинающие предприниматели получат 4 миллиона рублей Фото: pixabay.comВ Тазовском начинающие предприниматели получат 4 миллиона рублей Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Восемь тазовских предпринимателей получат инвестиции для создания своего бизнеса. В 2019 году начинающие предприниматели получат финансовую поддержку на сумму порядка 4 млн рублей, сообщили в администрации Тазовского района.

Полмиллиона рублей получит начинающий предприниматель на создание мастерской по производству кованых изделий – металлических сейфов, изгородей, стальных дверей. Полученные средства предприниматель направит на возведение модульного здания мастерской и приобретение станков и оборудования.

Еще один обладатель полумиллиона рублей займется изготовлением государственных регистрационных знаков для транспортных средств. Средства гранта пойдут на закупку гидравлического пресса и станка горячего тиснения. По прогнозам бизнесмена, такая услуга станет особенно востребованной с начала следующего года, когда начнет действовать новый порядок получения госномеров.

Такую же сумму на развитие бизнеса получит местная жительница на создание многопрофильного фотоцентра, который включает в себя компактную фотостудию с интерьерными локациями, фотосалон и бьюти-кабинет.

Среди проектов, также признанных экономически эффективными - швейная мастерская, кафе, приют для бездомных животных, SPA-салон и салон перманентного макияжа.

Напомним, что программа поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Тазовском районе действует с 2008 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде горе-мать задолжала ребенку 47 тысяч рублей
Ямал впервые станет участником Всеобщего музыкального диктанта
Надымчане в поджоге пятиэтажки подозревают детей
Ямальцы завоевали «золото» и «серебро» чемпионата мира среди ветеранов по пауэрлифтингу
В Ноябрьске ждут резкое похолодание и усиление ветра
Глава Лабытнагнги провела первое торжественное мероприятие в своей должности
В Салехарде ждет суда строитель, убивший коллегу в профессиональный праздник
Лабытнангца лишили двух автомобилей за долги по кредиту
В Салехарде детскую площадку привели в порядок после вмешательства прокуратуры
Врачи Центра медицинской профилактики комплексно обследовали ханымейцев
На маршрут Салехард - Лабытнанги подняли вертолет
В Лабытнанги работодателя приговорили за гибель пьяного каменщика
На Ямале пройдет марафон хакеров
Ямальца судят за убийство сожительницы, ударившей его кружкой
На Ямале за сутки пять пешеходов попали под колеса автомобилей
В главном музее Ямала пройдет «Ночь искусств»
В Надыме автомобиль сбил двоих детей
Дорожные работы завершились во всех муниципалитетах Пуровского района
Глава Ямала поставил задачи новому мэру Салехарда
Ямальцы в Китае обсуждают общую работу по сохранению редких птиц
Главная переправа Ямала остановилась из-за ветра
Таркосалинец, покупая зимнюю резину через интернет, нарвался на мошенников
Погода на Ямале 16 октября: ожидается незначительное понижение температуры
Пуровские полицейские ищут аферистку, выдававшую себя за сотрудницу банка