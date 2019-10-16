2019-10-16T13:36:39+03:00
Происшествия

В Салехарде ждет суда строитель, убивший коллегу в профессиональный праздник

Свою вину он не признал
Анна Полякова
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В Салехарде ждет суда строитель, убивший коллегу в профессиональный праздник Фото: pixabay.comВ Салехарде ждет суда строитель, убивший коллегу в профессиональный праздник Фото: pixabay.com
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В Салехарде перед судом предстанет 33-летний мужчина, его обвиняют в смерти его коллеги. Трагические события произошли вечером 11 августа 2019 года, когда компания строителей отмечала свой профессиональный праздник.

Между двумя празднующими в городе возник конфликт. Ссора продолжилась по их возвращению в вахтовый вагон-городок, расположенный за территорией аэропорта. Один из них пустил в ход кулаки. Он избил 27-летнего коллегу, нанося удары в том числе и по голове. От полученных телесных повреждений парень скончался на месте происшествия.

При этом в ходе предварительного следствия агрессор свою вину не признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, для рассмотрения по существу. Ему инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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