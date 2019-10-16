2019-10-16T13:18:25+03:00
Происшествия

Лабытнангца лишили двух автомобилей за долги по кредиту

Арестованные грузовик и легковушку реализовали
Анна Полякова
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Лабытнангца лишили двух автомобилей за долги по кредиту Фото: r89.fssprus.ruЛабытнангца лишили двух автомобилей за долги по кредиту Фото: r89.fssprus.ru
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Жителю Лабытнанги пришлось распрощаться со своими автомобилями, из-за кредитов, который он не мог выплатить. Задолженность перед банком составила 3,5 млн рублей, пояснили в УФССП России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

На основании исполнительного листа, выданного Лабытнангским городским судом, было возбуждено производство. В добровольный срок мужчина не уплатил необходимую сумму. Тогда пристав вынес постановление об удержании 50% дохода из его зарплаты. Кроме того, произведен арест автомобилей ямальца.

В его собственности оказались ГАЗ 2752 2006 года выпуска и грузового КРАЗ 250К 1987 года выпуска. Машины оценили на сумму более 300 тысяч рублей. Должнику придется оплатить и расходы за оценку автомобилей.

Арестованные машины реализовали. Полученные деньги поступили на депозитный счет территориального отдела, затем перечислены взыскателю, сообщает региональное ведомство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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