2019-10-16T13:00:40+03:00
Общество

В Салехарде детскую площадку привели в порядок после вмешательства прокуратуры

Об опасном участке в ведомство сообщила горожанка
Анна Полякова
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В Салехарде детскую площадку привели в порядок после вмешательства прокуратуры Фото: pixabay.comВ Салехарде детскую площадку привели в порядок после вмешательства прокуратуры Фото: pixabay.com
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В Салехарде городская прокуратура провела проверку по обращению горожанки, которая жаловалась на ненадлежащее содержание детской игровой площадки.

Как выяснилось, на придомовой территории многоквартирного дома №1 по улице Подшибякина располагалась заброшенная площадка. Она не соответствующая требованиям госстандартов. Органом местного самоуправления содержание и ремонт оборудования не осуществлялся. Главе города было внесено представление.

После вмешательства прокурора детскую площадку привели в соответствие с требованиями законодательства.

Теперь пришедшие в негодность элементы заменены, территории площадки выровняли песком, скамейки заменили на новые, дополнительно установлены песочница, качели, карусель и урны. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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