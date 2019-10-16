2019-10-16T12:31:59+03:00
Общество

Врачи Центра медицинской профилактики комплексно обследовали ханымейцев

В Пуровском районе изучают потребность в узких специалистах
Анна Полякова
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Врачи Центра медицинской профилактики комплексно обследовали ханымейцевВрачи Центра медицинской профилактики комплексно обследовали ханымейцевФото: Ольга Крыльцова
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В Ханымее три дня работали специалисты окружного Центра медицинской профилактики. Все желающие жители муниципалитета прошли бесплатное комплексное обследование.

Показатели уровня сахара и холестерина в крови, соотношение костной, жировой и мышечной тканей – маркеры состояния здоровья.

Мобильная бригада Центра медицинской профилактики работает по принципу: приехали – обследовали – проконсультировали. Обследование на портативном высокоточном оборудовании занимает около получаса. По его результатам составляют карту здорового образа жизни, в которой отмечены все факторы риска и способы их устранения.

В Ханымей надымские медики обещают приехать ещё. Пока же в поселковой больнице планируют организовать приём врачей из районного центра, сообщили в администрации Пуровского района.

- В планах - привлечение узких специалистов из Тарко-Салинской ЦРБ. Изучаем востребованность у населения, после чего составляем перечень специалистов, которых нам необходимо привлечь, - сообщил завфилиалом Ханымейской участковой больницы Пётр Морыкот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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