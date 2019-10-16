Врачи Центра медицинской профилактики комплексно обследовали ханымейцев
В Ханымее три дня работали специалисты окружного Центра медицинской профилактики. Все желающие жители муниципалитета прошли бесплатное комплексное обследование.
Показатели уровня сахара и холестерина в крови, соотношение костной, жировой и мышечной тканей – маркеры состояния здоровья.
Мобильная бригада Центра медицинской профилактики работает по принципу: приехали – обследовали – проконсультировали. Обследование на портативном высокоточном оборудовании занимает около получаса. По его результатам составляют карту здорового образа жизни, в которой отмечены все факторы риска и способы их устранения.
В Ханымей надымские медики обещают приехать ещё. Пока же в поселковой больнице планируют организовать приём врачей из районного центра, сообщили в администрации Пуровского района.
- В планах - привлечение узких специалистов из Тарко-Салинской ЦРБ. Изучаем востребованность у населения, после чего составляем перечень специалистов, которых нам необходимо привлечь, - сообщил завфилиалом Ханымейской участковой больницы Пётр Морыкот.
ИСТОЧНИК KP.RU