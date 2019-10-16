2019-10-16T11:59:25+03:00
Общество

На маршрут Салехард - Лабытнанги подняли вертолет

Улучшение погодных условий не прогнозируется
Анна Полякова
Поделиться:
На маршрут Салехард - Лабытнанги подняли вертолет Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа маршрут Салехард - Лабытнанги подняли вертолет Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
Изменить размер текста:

Улучшение погодных условий на Ямале в районе переправы СалехардЛабытнанги в ближайшее время не предвидится. Возобновление работы паромной переправы в связи с этим пока не планируется, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

В 14:00 вертолёт на стороне Лабытнанги готов к выполнению рейса до Салехард и обратно. Рейсы будут выполняться, пока есть необходимость. Для выполнения рейса необходима загрузка не менее 50% на круговой рейс (туда + обратно) – 22 человека.

Ранее сообщалось, что ямальская паромная переправа через Обь 16 октября приостановила работу по погодным условиям. Порывы ветра в районе реки достигают 21 метра в секунду.

Всем желающим необходимо подойти к посадочным площадкам:

Аэропорт Салехард: +7 (34922) 4-17-36 +7 (34922) 7-42-08

Вертолётная площадка Лабытнанги: ул. Сибирская, 27 (за БАМом) +7 (908) 860-84-80

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде горе-мать задолжала ребенку 47 тысяч рублей
Ямал впервые станет участником Всеобщего музыкального диктанта
Надымчане в поджоге пятиэтажки подозревают детей
Ямальцы завоевали «золото» и «серебро» чемпионата мира среди ветеранов по пауэрлифтингу
В Ноябрьске ждут резкое похолодание и усиление ветра
Глава Лабытнагнги провела первое торжественное мероприятие в своей должности
В Тазовском начинающие предприниматели получат 4 миллиона рублей
В Салехарде ждет суда строитель, убивший коллегу в профессиональный праздник
Лабытнангца лишили двух автомобилей за долги по кредиту
В Салехарде детскую площадку привели в порядок после вмешательства прокуратуры
Врачи Центра медицинской профилактики комплексно обследовали ханымейцев
В Лабытнанги работодателя приговорили за гибель пьяного каменщика
На Ямале пройдет марафон хакеров
Ямальца судят за убийство сожительницы, ударившей его кружкой
На Ямале за сутки пять пешеходов попали под колеса автомобилей
В главном музее Ямала пройдет «Ночь искусств»
В Надыме автомобиль сбил двоих детей
Дорожные работы завершились во всех муниципалитетах Пуровского района
Глава Ямала поставил задачи новому мэру Салехарда
Ямальцы в Китае обсуждают общую работу по сохранению редких птиц
Главная переправа Ямала остановилась из-за ветра
Таркосалинец, покупая зимнюю резину через интернет, нарвался на мошенников
Погода на Ямале 16 октября: ожидается незначительное понижение температуры
Пуровские полицейские ищут аферистку, выдававшую себя за сотрудницу банка