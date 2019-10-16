На маршрут Салехард - Лабытнанги подняли вертолет

СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-16T11:59:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Улучшение погодных условий на Ямале в районе переправы Салехард – Лабытнанги в ближайшее время не предвидится. Возобновление работы паромной переправы в связи с этим пока не планируется, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

В 14:00 вертолёт на стороне Лабытнанги готов к выполнению рейса до Салехард и обратно. Рейсы будут выполняться, пока есть необходимость. Для выполнения рейса необходима загрузка не менее 50% на круговой рейс (туда + обратно) – 22 человека.

Ранее сообщалось, что ямальская паромная переправа через Обь 16 октября приостановила работу по погодным условиям. Порывы ветра в районе реки достигают 21 метра в секунду.

Всем желающим необходимо подойти к посадочным площадкам:

Аэропорт Салехард: +7 (34922) 4-17-36 +7 (34922) 7-42-08

Вертолётная площадка Лабытнанги: ул. Сибирская, 27 (за БАМом) +7 (908) 860-84-80

ИСТОЧНИК KP.RU