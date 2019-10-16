СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-16T11:49:23+03:00

В Лабытнанги работодателя приговорили за гибель пьяного каменщика Фото: СУ СКР по ЯНАО

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В Лабытнанги работодателя признали виновным в смерти каменщика. 35-летнего ямальца судили по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.

ЧП произошло 24 марта 2019 года. Работодатель привлек к строительству объекта многоэтажного жилого дома бригаду. Работы велись на высоте седьмого этажа. Место труда не было обеспечено защитными, страховочными и сигнальными ограждениями. 32-летний каменщик сорвался и упал на землю.

- Суд учел добровольное возмещение осужденным имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, его попытки к заглаживанию вреда, а также тот факт, что погибший находился в момент выполнения работ в состоянии алкогольного опьянения, пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

В наказание мужчину штрафовали на 100 тысяч рублей. Судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей – с осужденного взыскана денежная компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU