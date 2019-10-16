На Ямале пройдет марафон хакеров

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-16T10:57:39+03:00

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В Салехарде 21 октября стартует первый хакатон на Полярном круге. Как сообщает департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО, I открытый форум ямальских разработчиков соберет 80 молодых профессионалов и начинающих специалистов IT-сферы в возрасте от 18 до 35 лет.

23 команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Кирова, Екатеринбурга, Новосибирска и Ямала встретятся на площадке молодёжно-развлекательного комплекса «Полярис».

Хакатон — это особый формат соревнования в сфере информационных технологий. Название состоит из двух слов «марафон» и «хакер» — это своего рода марафон для специалистов из разных областей, связанных с разработкой.

Задача перед участниками ставится непростая — за 48 часов необходимо создать прототипы программных решений (интернет-сервисы, мобильные приложения, боты, плагины). Чаще всего команды работают даже ночью.

Задания на хакатоне — это реальные проблемы. Например, один из предложенных участникам кейсов - «Мама волнуется». Летом большая часть детей отправляется в детские лагеря и родители, конечно волнуются. О том, как снять напряжение с родителей, убедиться в комфортности проживания ребенка, предстоит подумать участникам.

На протяжении четырех дней с хакатонщиками будут работать известные в своей сфере эксперты, организаторы хакатонов международного уровня. Призовой фонд Хакатона на Полярном круге – 600 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU