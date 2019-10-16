2019-10-16T10:34:41+03:00
Происшествия

Ямальца судят за убийство сожительницы, ударившей его кружкой

Рассвирепевший мужчина забил подругу кулаками
Анна Полякова
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Ямальца судят за убийство сожительницы, ударившей его кружкой Фото: pixabay.comЯмальца судят за убийство сожительницы, ударившей его кружкой Фото: pixabay.com
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В Красноселькупском районе перед судом предстанет 34-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве сожительницы. Как выяснилось, поводом для жестокой расправы стал удар кружкой по голове.

По данным следствия, это случилось 2 июля 2019 года. Пара во время пьянки поссорилась. Конфликт затеял мужчина, который уже был неоднократно судим за преступления против личности и собственности, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Женщина ударила обидчика кружкой по голове. Рассвирепевший сожитель в ход пустил кухонную утварь и кулаки. Мужчина жестоко избил подругу, нанося удары по голове. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм. Как установила судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Мужчину взяли под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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