СЕГОДНЯ 10:07 2019-10-16T10:10:05+03:00

На Ямале за сутки пять пешеходов попали под колеса автомобилей Фото: Госавтоинспекция Ямала

Изменить размер текста: A A

На Ямале за прошедшие сутки, 15 октября, на дорогах регионе зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмировано четыре человека, в их числе один ребенок. Все они госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

Все пострадавшие – пешеходы. В Надыме водитель отечественного автомобиля в жилой зоне не уступил дорогу двух детям. В результате один ребенок травмирован.

В Тарко-Сале водитель INFINITI в 16.51 не уступил дорогу пешеходу, переходившему дорогу на регулируемом перекрестке ул.Геологов-ул.Ленина.

В Ноябрьске в 18.00 на Промзоне Проезд № 3 водитель автомобиля VOLKSWAGEN JETTA сбил пешехода на «зебре».

В этом же городе в 19.00 на улице Энтузиастов автомобилист за рулем VOLKSWAGEN PASSAT наехал на человека, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По данным регионального ведомства, всего с начала 2019 года на дорогах Ямала в 3563 зарегистрированных ДТП погибли 17 человек и 433 травмированы, в их числе 56 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU