В главном музее Ямала пройдет «Ночь искусств»

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-16T09:57:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского присоединится ко Всероссийской акции «Ночь искусств». Посетить музей 3 ноября можно будет в то время, когда он обычно уже закрыт – с 18:00 до 22:00. Вход на все выставки и интерактивные площадки комплекса в «Ночь искусств» бесплатный.

Акция пройдет не в формате развлечения. Авторы проекта планируют сделать акцент на сотворчество, чтобы погрузить посетителей в мир искусства и предложить каждому стать участником творческого процесса.

В этом году ярким акцентом акции в МВК станет работа V Международного фестиваля «Неделя графики и дизайна в столице Ямала». Основной язык графики – линия, основные цвета – чёрный и белый, ее смысл иллюзорен, поэтому тема Ночи звучит так: «Чёрное и белое. Иллюзии».

В фестивале примут участие известные художники, мастера живописного и графического искусства из Салехарда, Санкт-Петербурга, Риги.

На площадках музейного комплекса запланированы мастер-классы по различным техникам рисования, лекции, художественные чтения, музыкальные концерты. Для любителей селфи музей организует необычную фотозону.

ИСТОЧНИК KP.RU