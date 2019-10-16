В Надыме автомобиль сбил двоих детей

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-16T09:42:10+03:00

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В Надыме под колеса автомобиля попали две детей. Авария произошла 15 октября в 08.40 на улице Зверева. Как сообщает Госавтоинпекция ЯНАО, водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу юным пешеходам. Дети переходили дорогу в жилой зоне. Автомобилист наехал на двух несовершеннолетних детей. В результате ДТП один ребенок получил травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмировано четыре человека, в их числе один ребенок. С начала 2019 года в 3563 зарегистрированных ДТП погибли 17 человек и 433 травмированы, в их числе 56 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU