2019-10-16T09:42:10+03:00
Происшествия

В Надыме автомобиль сбил двоих детей

В результате ДТП один ребенок получил травмы
Анна Полякова
Поделиться:
В Надыме автомобиль сбил двоих детей Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Надыме автомобиль сбил двоих детей Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

В Надыме под колеса автомобиля попали две детей. Авария произошла 15 октября в 08.40 на улице Зверева. Как сообщает Госавтоинпекция ЯНАО, водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу юным пешеходам. Дети переходили дорогу в жилой зоне. Автомобилист наехал на двух несовершеннолетних детей. В результате ДТП один ребенок получил травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмировано четыре человека, в их числе один ребенок. С начала 2019 года в 3563 зарегистрированных ДТП погибли 17 человек и 433 травмированы, в их числе 56 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24