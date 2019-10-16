Дорожные работы завершились во всех муниципалитетах Пуровского района

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-16T09:33:31+03:00

В этом году отремонтировали более 5 километров дорог

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В Ханымее, Пуровске, Уренгое, Пурпе и Тарко-Сале в этом году отремонтировали более 5 километров дорог, сообщает администрация Пуровского района.

Так, в Пуровске заменили плиты и укрепили обочины по улице Молодежной, в Сывдарме - по улице Железнодорожной. В Пурпе провели текущий, средний и капитальный ремонты проезжей части и искусственных сооружений, а также планировку обочин. В Ханымее заменили плиты и укрепили обочины в квартале Комсомольском. В Уренгое отремонтировали семь участков протяженностью около 900 метров.

В Тарко-Сале построили новую автомобильную дорогу от улицы Мезенцева до улицы Русская. Также за лето в райцентре отремонтировали участки дорог по улицам Тарасова, Губкина, Геологов, 50 лет Ямала и Юбилейной.

Дорожники заменили бортовой камень и уложили новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, оборудовав их сходниками для маломобильных групп населения. Помимо этого, в городе перенесли два пешеходных перехода. Завершились и работы по устройству ливневой канализации на участке Набережная Саргина – улица Геологов.

Строительство и ремонт дорог являются одной из приоритетных задач на Ямале на ближайшие годы. Как выразился глава ЯНАО Дмитрия Артюхова, состояние наших дорог уже давно не выдерживает справедливой критики со стороны жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU