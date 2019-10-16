Глава Ямала поставил задачи новому мэру Салехарда

СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-16T09:13:10+03:00

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил Алексея Титовского с вступлением в должность главы муниципального образования город Салехард и выступил с напутственным словом, поставив задачи новому мэру ямальской столицы.

Глава региона завил, что для города произошло достаточно значимое событие, поскольку впервые за долгие годы его возглавил человек, который здесь родился и живет всю жизнь.

Алексей Титовский положительно зарекомендовал себя как успешный региональный и даже Федеральный руководитель, он уже успел поработать в Москве в Министерстве природных ресурсов и экологии. Имея возможность остаться в столице, он как истинный патриот своей малой родины принял решение вернуться на родную землю.

- У вас, Алексей Леонидович, хороший фундамент, вы имеете высокий авторитет и хорошее наследие. Время летит очень быстро и за последние годы столица округа заметно преобразилась, но впереди еще много работы. Президент России Владимир Путин ставит перед нами большие задачи и здесь в Салехарде они должны быть выполнены в полной мере. Мы должны совершить тот рывок в повышении качества жизни, о котором говорит президент, -сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Он также выразил уверенность в том, что у нового мэра все получится, а правительство региона окажет всестороннюю поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU