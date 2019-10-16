СЕГОДНЯ 08:27 2019-10-16T08:32:02+03:00

Ямальцы в Китае обсуждают общую работу по сохранению редких птиц Фото: yanao.ru

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Ямальские ученые принимают участие в Международном симпозиуме, посвященном сохранению редких видов перелётных птиц. Мероприятие проходит в Пекине (КНР) с 14 по 17 октября.

Российские биологи и специалисты из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН обсуждают с китайскими коллегами результаты совместной работы и перспективы сотрудничества.

На Ямале проводится системная работа по развитию международной деятельности для сохранения редких видов птиц. С 2010 года в регионе реализуется проект по мониторингу гусеобразных Северной Евразии. Собирается информация о маршрутах миграции птиц и образе их жизни, на основании которой строится дальнейшая природоохранная работа.

Ученым удалось выяснить, что некоторые редкие птицы, например, малые лебеди и лесные гуменники улетают зимовать в Китай. За лебедем по прозвищу Звёздочка учёные наблюдали в течение нескольких лет. Птица помогла ученым наладить сотрудничество с Научно-исследовательским центром по экологическим наукам Академии наук Китая – с 2017 года он присоединился к исследованиям.

На шестом Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине в июне был подписан Протокол о намерениях развития сотрудничества между правительством ЯНАО и Научно-исследовательским центром по экологическим наукам Академии наук Китая.

Сейчас силами двух стран проводятся полевые работы в губах Карского моря для получения данных о генетическом разнообразии и размере популяций птиц, питании и накоплении загрязняющих веществ, сообщает правительство ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU