Главная переправа Ямала остановилась из-за ветра

СЕГОДНЯ 08:13 2019-10-16T08:15:05+03:00

Паромы по маршруту Салехард – Лабытнаги временно не ходят

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Ямальская переправа через Обь 16 октября приостановила работу по погодным условиям. Паромы по маршруту Салехард – Лабытнаги временно не ходят.

Порывы ветра в районе реки достигают 21 метра в секунду, сообщили сегодня утром в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Напомним, разрешённый максимум для работы паромов – это ветер до 17 метров в секунду.

Переправа возобновит работу, как только стихнет ветер.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU