Главная переправа Ямала остановилась из-за ветра
Паромы по маршруту Салехард – Лабытнаги временно не ходят
Главная переправа Ямала остановилась из-за ветра Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Ямальская переправа через Обь 16 октября приостановила работу по погодным условиям. Паромы по маршруту Салехард – Лабытнаги временно не ходят.
Порывы ветра в районе реки достигают 21 метра в секунду, сообщили сегодня утром в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Напомним, разрешённый максимум для работы паромов – это ветер до 17 метров в секунду.
Переправа возобновит работу, как только стихнет ветер.
Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.
ИСТОЧНИК KP.RU