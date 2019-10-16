Таркосалинец, покупая зимнюю резину через интернет, нарвался на мошенников

СЕГОДНЯ 06:38 2019-10-16T06:38:51+03:00

Он перевел 10 тысяч рублей, а товар так и не получил

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Полицейские Пуровского района возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал житель Тарко-Сале. К правоохранителям он обратился 14 октября, рассказав, как попался на уловку афериста.

28 сентября 2019 года на одном из сайтов ямалец увидел объявление о продаже автомобильной зимней резины стоимостью 10 тысяч рублей. Мужчина позвонил по указанному в объявлении телефону и с предполагаемым продавцом обговорил условия и сроки сделки.

После поступления денег на счет продавец пообещал отправить товар транспортной компанией. Таркосалинец оплатил полную стоимость покупки, но резину так и не получил, денежные средства не возвращены. Только когда мужчина не смог дозвониться до предполагаемого продавца, понял, что его обманули и обратился в полицию.

Полицейские проводят целый комплекс оперативных мероприятий, устанавливая личность мошенника, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Правоохранители рекомендуют приобретать товар в надежных и проверенных фирмах, не переводить деньги на неизвестные счета, неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU