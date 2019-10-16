Погода на Ямале 16 октября: ожидается незначительное понижение температуры

СЕГОДНЯ 05:23 2019-10-16T05:23:47+03:00

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В среду, 16 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем -2 градуса, переменная облачность. Снег пройдет только утром. Ветер – северо-восточный 11 м/с с порывами до 18 м/с.

В Ноябрьске +5 градусов, пасмурно, дождь после обеда перейдет в снег. Ветер – северо-западный 3 м/с.

В Новом Уренгое -4 градуса, пасмурно, снег. Северный ветер будет дуть со скорость 10 м/с.

В Надыме -4 градуса, пасмурно, пройдет снег. Ветер – северный 8 м/с.

В Губкинском +2 градуса, дождь со снегом. Ветер – северный 5 м/с.

В Тарко-Сале +2 градуса, пасмурно. В первой половине дня – дождь, во второй - снег. Северный ветер 5 м/с.

В Муравленко днем около ноля градусов, пасмурно, дождь со снегом. Ветер северный 6 м/с.

В Лабытнанги -2 градуса, пасмурно. В утренние часы пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный 11 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU