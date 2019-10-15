Пуровские полицейские ищут аферистку, выдававшую себя за сотрудницу банка

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-15T16:00:51+03:00

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В Пуровском районе возбудили уголовное дело о краже денег с банковской карты. О списании 43 109 рублей полицейским рассказал местная жительница, которая 14 октября обратилась в полицию с заявлением.

Выяснилось, что 30 сентября ей позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудницей банка и сообщила, что с карты пуровчанки была попытка снятия денежных средств.

Для блокировки снятия незнакомка попросила сообщить персональные данные карты и код, поступивший в виде смс-сообщения на телефон владелицы карты. После того, как доверчивая северянка выполнила все требования неизвестной, с ее банковской карты произошло списание.

Полицейские устанавливают личность причастной к совершению данного противозаконного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция призывает граждан не сообщать персональные данные банковских карт неизвестным лицам. Важно помнить, что сотрудники банковских учреждений ни при каких условиях не будут узнавать данные карты.

ИСТОЧНИК KP.RU