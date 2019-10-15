2019-10-15T15:18:01+03:00
Общество

Ямальцев предупредили об ухудшении погоды

Регион накроет мокрым снегом и дождем
Анна Полякова
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Ямальцев предупредили об ухудшении погоды Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОЯмальцев предупредили об ухудшении погоды Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На Ямале 16 октября прогнозируется ухудшение погоды. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», на территории региона ожидаются неблагоприятные погодные явления.

Ночь пройдут небольшие местами умеренные, днем местами небольшие осадки. Регион накроет мокрым снегом и дождем.

При этом будет дуть северо-восточный и северный ветре сор скоростью 5-10 м/с. Его порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 0…-5 градусов, при натекании облачности до +5. Температура днём ожидается +3…-2 градуса.

В связи с усилением ветра возможны перебои с работой паромной переправы через Обь.

Сегодня, 15 октября, паромы по маршрурту Салехард-Лабытнанги работают в штатном режиме. На линии 5 паромных составов.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU

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