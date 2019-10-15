2019-10-15T14:55:58+03:00
Происшествия

В Тарко-Сале наказание за ЧП с пострадавшими рабочими понес мастер

Виновного оштрафовали на 30 тысяч рублей
Анна Полякова
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В Тарко-Сале наказание за ЧП с пострадавшими рабочими понес мастерВ Тарко-Сале наказание за ЧП с пострадавшими рабочими понес мастерФото: Ольга Крыльцова
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В Тарко-Сале суд назначил наказание мастеру, из-за которого пострадали рабочие. ЧП произошло 1 июля 2019 года на территории строительного участка АО «Ленгазспецстрой».

41-летний мастер строительных и монтажных работ коммерческой организации выдал подчиненным задание по демонтажу льда в резервуаре КНС при помощи газового баллона «Пропан» и горелки, не предназначенных для производства указанного вида работ.

После того, как один из работников спустился в резервуар и зажег зажигалку для запуска горелки, произошло воспламенение газовоздушной смеси. Второй пострадавший работник в это время находился в непосредственной близости от резервуара. Мужчины 1981 и 1974 годов рождения получили телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

В ходе предварительного следствия и в судебном процессе установлено, что подозреваемый совершил преступление впервые, добровольно загладил ущерб, причиненный преступлением, и примирился с потерпевшими.

По решению суда уголовное преследование прекращено, мужчине назначен судебный штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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