2019-10-15T14:39:34+03:00
Политика

В Салехарде выбирают главу администрации

На пост претендуют Алексей Нога и Алексей Титовский
Анна Полякова
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В Салехарде выбирают главу администрации Фото: salekhard.orgВ Салехарде выбирают главу администрации Фото: salekhard.org
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На пост главы муниципального образования город Салехард конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов. Претендентами на пост стали Алексей Витальевич Нога и Алексей Леонидович Титовский.

Заседание проходило в два этапа, на первом состоялось рассмотрение документов, представленных претендентами. Затем членам комиссии предстояло дать оценку профессиональным и личным качествам кандидатов в ходе индивидуального собеседования.

Всего на конкурс было подано пять заявок. Каждый кандидат представил членам конкурсной комиссии свое видение социально-экономического развития окружной столицы, сделав акцент на наиболее актуальных, на их взгляд, проблемах и путях их решения. Кандидаты ответили на вопросы.

- Основным критерием отбора для членов конкурсной комиссии являлись профессионализм и знание тех вопросов, которые необходимы для работы на посту Главы муниципального образования, - комментирует член конкурсной комиссии, заместитель председателя Гордумы Александр Пизняк.

Решение об избрании одного из кандидатов на должность Главы муниципального образования город Салехард примут депутаты на заседании, назначенном на 17.00..

ИСТОЧНИК KP.RU

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