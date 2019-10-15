Новоуренгойца обвиняют в интиме с несовершеннолетней

СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-15T14:17:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое 19-летнего парня подозревают в интимных отношениях с несовершеннолетней девушкой, не достигшей 16-летнего возраста. Молодой человек проходит фигурантом по уголовному делу.

По данным следствия юноша прекрасно знал, что девушке не исполнилось еще 16 лет. Тем не менее, его это не остановило и в сентябре он вступил с юной новоуренгойкой в половую связь, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

В результате специалисты выявили у девушки нарушение нормального физического и психологического развития. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU