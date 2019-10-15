Село Мужи претендует на титул населенного пункта с самым смешным названием

СЕГОДНЯ 13:49 2019-10-15T13:56:36+03:00

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Село Мужи ЯНАО может официально стать населенным пунктом с самым смешным названием. На первом пользователи и экспертный совет отобрали сотню веселых, которую разбили на 10 групп по 10 населенных пунктов.

В своей десятке Мужи – явный лидер. Здесь же красуются Веселая Грива (Тюменская область), Полноват (Ханты-Мансийский автономный округ), Заманилки (Курганская область), Веселый привал (Омская область), Пчелка (Томская область), Паника (Оренбургская область), Упоровка (Кемеровская область — Кузбасс), Пустыня и Мутный Материк (Республика Коми).

Голосование за российский населенный пункт с самым веселым названием 2019 Фото: names.tutu.ru

Каждый населенный пункт, участвующий в конкурсе, снабжён небольшой информационной заметкой, в которой описана история названия.

- «Ударение на «у», - уточняется в сообщении о селе в ЯНАО. - Мужи, что по-хантыйски означает «живун», «родник», «незамерзающая вода». Вблизи Мужей есть озеро, в котором рыба может перезимовать, так как, со слов хантов, вода подо льдом остается живой. Отсюда и название посёлка».

Проголосовать за самое веселое название можно до 19 октября. В полуфинал выйдет десять названий поселков, а победителя назовут в конце ноября. Тот населенный пункт, который победит, получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

Конкурс проводит сервис Туту.ру при поддержке телеканала и клуба «Моя Планета».

ИСТОЧНИК KP.RU